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Dünya

Bahreyn ile normalleşme anlaşması, İsrail meclisinde kabul edildi

İsrail meclisi, Bahreyn ile 11 Eylül’de varılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Esat Fırat   | 10.11.2020
Bahreyn ile normalleşme anlaşması, İsrail meclisinde kabul edildi

Kudüs

İsrail meclisi, Bahreyn ile 11 Eylül’de varılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Meclis basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, oylamaya sunulan anlaşmaya 120 milletvekilinden 62’sinin "evet", 14’ünün "hayır" oyu kullandığı belirtildi.

Açıklamada oturuma katılmayan milletvekili sayısı ise belirtilmedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve 15 milletvekilinden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku, daha önce yaptığı açıklamada "hayır" oyu kullanacağını bildirmişti.

İsrail basınında Ortak Arap Listesi’nden bir vekilin oturuma katılmadığı kaydedildi.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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