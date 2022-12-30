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Dünya

Bahamalar'da FTX'in 3,5 milyar dolarlık kripto varlığına el konuldu

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, kripto para borsası FTX'in 3,5 milyar dolar değerindeki kripto para varlığına el konulduğunu bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 30.12.2022
Bahamalar'da FTX'in 3,5 milyar dolarlık kripto varlığına el konuldu

Washington

Komisyondan yapılan açıklamada, FTX'in Bahamalar'daki iştiraki FTX Digital Markets'in 3,5 milyar dolar değerindeki dijital varlığının "emaneten" komisyon tarafından kontrol edilen dijital cüzdanlara aktarıldığı belirtildi.

Söz konusu transferin 12 Kasım'da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, dijital varlıkların Bahamalar Yüksek Mahkemesi tarafından müşterilere ve alacaklılara veya yetkililere teslim edilmesi talimatı verilene kadar geçici olarak komisyon tarafından tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada, FTX Digital Markets'in kontrolü altındaki varlıkların "yakın zamanda kaybolması konusunda önemli bir risk" olduğu vurgulandı.

Kripto para borsası FTX, kasım ayı başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

FTX'in 11 Kasım'da ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık'ta ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.

ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı. ABD'ye 21 Aralık'ta teslim edilen Bankman-Fried'in duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

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