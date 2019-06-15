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Dünya

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü

Irak'un başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 15.06.2019
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü

Bağdat

Bağdat'ın merkezinde ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik İletişim Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın merkezindeki el-Cadiriye bölgesindeki bir eve katyuşa türü bir füze düştü. Füze tahribata yol açmadı. Açıklamada konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füzenin üzerine düştüğü ev, Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında bulunuyor.

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