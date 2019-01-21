Bağdat yönetiminden Peşmerge’ye 56 milyon dolarlık bütçe

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine Savunma Bakanlığı bütçesinden 56,6 milyon dolar tahsis etti.

BAĞDAT

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Üyesi Nasır Harki, yaptığı basın açıklamasında, "Bugün, mecliste güvenlik ve savunma komitesi üyeleriyle askeri yetkililerin yaptığı toplantıda, Peşmerge'ye Savunma Bakanlığı bütçesinden 68 milyar dinar (yaklaşık 56,6 milyon dolar) tahsis edilmesi kararı alındı." dedi.

Toplantıda bulunan askeri yetkililerin terör örgütü DEAŞ'ın varlığının bazı bölgelerde devam ettiğine dikkat çektiğini aktaran Harki, bu nedenle merkezi yönetim güçleriyle Peşmerge arasında iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Iraklı Kürt yetkililer, Peşmerge'nin bütçesinin artırılması için Bağdat yönetimine çağrıda bulunmuştu.

Muhabir: Haydar Karaalp