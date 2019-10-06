Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Dünya

Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti

Irak'ta Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa ettiği açıklandı.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 06.10.2019
Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti

Bağdat

Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı.

Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti

Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti

Irak Meclisi'ndeki Fetih Koalisyonundan hükümete 'reform' çağrısı

Irak Meclisi göstericilerin taleplerini görüşmek için bugün toplanıyor

Irak'taki gösteri dalgası ve meçhule yönelme ihtimalleri

Irak'taki gösteri dalgası ve meçhule yönelme ihtimalleri
Sistani'den Irak yönetimine 'reform' çağrısı

Sistani'den Irak yönetimine 'reform' çağrısı
Irak Başbakanı emniyet yetkilileriyle gösterileri görüştü

Irak Başbakanı emniyet yetkilileriyle gösterileri görüştü