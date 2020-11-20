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Dünya

Bağdat’tan Sincar’a güvenlik çıkarması

Irak merkezi yönetimine bağlı iki polis tugayının Musul’a bağlı Sincar'a yerleştiği bildirildi.

Haydar Karaalp   | 20.11.2020
Bağdat’tan Sincar’a güvenlik çıkarması

Bağdat

Irak merkezi yönetimine bağlı iki polis tugayının Musul’a bağlı Sincar'a yerleştiği bildirildi.

Irak basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanlığına bağlı iki Federal Polis Tugayı Sincar'a vardı.

Irak yönetimi, Sincar'ın güvenliğinin merkezi yönetim tarafından sağlanacağını açıklamıştı.

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.



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