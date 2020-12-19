Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bağdat’tan 'IKBY ile 2021 bütçesinde anlaştık' açıklaması

Irak Maliye Bakanı Allavi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile 2021 bütçesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Haydar Karaalp   | 19.12.2020
Bağdat’tan 'IKBY ile 2021 bütçesinde anlaştık' açıklaması

Bağdat

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile 2021 bütçesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Allavi, başkent Bağdat’ta yaptığı basın açıklamasında, 2021 bütçesinin bir hafta içinde oylanması için Meclise gönderileceğini belirterek, "IKBY ile de 2021 bütçesinde anlaştık. Halen Bağdat’ta bulunan IKBY heyeti, 2020 yılına ait ayrıcalıklar konusunu görüşüyor." dedi.

Bakan Allavi, bütçede IKBY’ye yüzde kaç pay ayrılacağı konusunda ise bilgi paylaşmadı.

2021 bütçesinde devlette hiçbir kamu atamasının yer olmadığını kaydeden Allavi, söz konusu bütçenin reformlar içerdiğini savundu.

IKBY’den Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani liderliğindeki heyet, bölgedeki memur maaşlarını ödeyebilmek için günlerdir Bağdat’ta merkezi hükümet yetkileriyle bütçe ve diğer mali ayrıcalıklar konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor.

Mali krizle boğuşan Irak, 2020 yılını bütçesiz geçirdi. Irak yerel parası dinar da son günlerde dolar karşılığında değer kaybetmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk asıllı doktor Willy Gross: Türkiye zengin Avrupa ülkelerinden çok daha iyi performans gösterdi
İsviçre'den Pfizer-BioNTech aşısına onay
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 76 milyon 102 bini geçti
Kovid-19’un genetik şifresini çözen araştırma '2020'nin immünoloji gelişmesi' seçildi
'Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor'

Benzer haberler

Bağdat’tan 'IKBY ile 2021 bütçesinde anlaştık' açıklaması

Bağdat’tan 'IKBY ile 2021 bütçesinde anlaştık' açıklaması

IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı işgal ettiğini söyledi

YPG/PKK'lı teröristler, Suriyeli Peşmergelerin aile fertlerini alıkoyuyor

Avrupa Parlamentosu, AB'nin 2021 yılı bütçesini onayladı

Avrupa Parlamentosu, AB'nin 2021 yılı bütçesini onayladı
CHP Parti Sözcüsü Öztrak: CHP olarak cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: CHP olarak cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız
AB Konseyi, 2021-2027 bütçesini onayladı

AB Konseyi, 2021-2027 bütçesini onayladı