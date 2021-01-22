Bağdat’taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Bağdat’ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Bağdat
Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın merkezinde düzenlenen çifte intihar saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiği aktarıldı.
Bağdat’ın Tayaran Meydanı’ndaki saldırıda 32 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.