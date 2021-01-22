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Dünya

Bağdat’taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Bağdat’ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Haydar Karaalp   | 22.01.2021
Bağdat’taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Bağdat

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıterör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın merkezinde düzenlenen çifte intihar saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bağdat’ın Tayaran Meydanı’ndaki saldırıda 32 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralanmıştı.

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