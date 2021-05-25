Euro
10.31
Dolar
8.41
BIST 100
1,452.26
Altın
1,883.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bağdat’ta sivil aktivistlere yönelik suikastlar protesto edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gösterici, kamu hizmeti yetersizliği ve son dönemde sivil aktivistlere yönelik artan suikastları protesto etti.

Haydar Karaalp   | 25.05.2021
Bağdat’ta sivil aktivistlere yönelik suikastlar protesto edildi Fotoğraf: Haydar Karaalp / AA

Bağdat

Bağdat’ta sivil aktivistlere yönelik suikastlar protesto edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gösterici, kamu hizmeti yetersizliği ve son dönemde sivil aktivistlere yönelik artan suikastları protesto etti. Bağdat’ın Tahrir Meydanı’nda toplanan protestocular, gösterilere katılan aktivistlerin öldürülmesine karşı hükümete tepki göstererek, katillerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

Bağdat’ın Nusür Meydanı’nda toplanan protestocular, gösterilere katılan aktivistlerin öldürülmesine karşı hükümete tepki göstererek, katillerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Bazı gençler, aktivistlerin fotoğrafları ve "beni kim öldürdü?" cümlesinin yer aldığı posterler taşıdı.

Iraklı protestocular, ülkede nüfuzu olan İran ve ABD’ye karşı da sloganlar attı.

Söz konusu protesto için sosyal medyadan yoğun kampanyalar yürütülmüştü.

Irak’ın özellikle güney kentlerinde son dönemde gösterilere önderlik eden aktivistler suikasta kurban gitmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına düştü
Japonya'dan İngiltere dahil 4 ülke çıkışlı yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı
Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu
ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Bağdat’ta sivil aktivistlere yönelik suikastlar protesto edildi

Bağdat’ta sivil aktivistlere yönelik suikastlar protesto edildi