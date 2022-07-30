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Dünya

Bağdat’ta Sadr yanlılarının gösterilerinde 60 kişi yaralandı

Irak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haydar Karaalp   | 30.07.2022
Bağdat’ta Sadr yanlılarının gösterilerinde 60 kişi yaralandı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gösterilerde yaralanan 60 kişinin Bağdat’taki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Protesto sırasında bir grup, beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip, meclis binasını bastı.

Güvenlik güçleri tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahale ediyor.

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