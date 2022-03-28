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Dünya

Bağdat’ta KDP binası ateşe verildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup Şii milis yanlısı, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasında yangın çıkardı.

Haydar Karaalp   | 28.03.2022
Bağdat’ta KDP binası ateşe verildi

Bağdat

KDP’li olduğu iddia eddilen "Nayif Kurdistani" isimli bir kişi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Şii dini mercileri eleştiren paylaşım yaptı. Söz konusu kişi tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silerek, Iraklı Şii dini merci Ali es-Sistani’den özür diledi.

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, bir grup KDP Bağdat Bürosu’nu basarak ateşe verdi. Bu kişilerin Şii milis güçlere bağlı oldukları ifade ediliyor.

KDP’den yapılan açıklamada ise paylaşım yapan kişinin partili olmadığı aktarıldı.

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