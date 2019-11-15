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Dünya

Bağdat’ta bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’nda bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Mazin Majeed Asaad Baqal,Haydar Karaalp   | 15.11.2019
Bağdat’ta bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat merkezindeki Tahrir Meydanı yakınlarında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından da duyuldu.

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