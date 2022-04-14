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Dünya

Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, aniden yaşan benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Haydar Karaalp   | 14.04.2022
Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani / AA

Bağdat

Bağdat’taki akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için araç sahipleri uzun kuyruklar oluştururken, emniyet güçleri sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim yaptı.

Irak Petrol Bakanlığı, yaşanan krize karşı hükümete bağlı ve özel benzin istasyonlarının 24 saat açık olacağını duyurdu.

Irak’ın güney kentlerinin yanı sıra petrol zengini Kerkük şehrinde de son dönemde akaryakıt krizi yaşanıyor.







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