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Dünya

BAE'ye ait uçak ilk kez İsrail hava sahasını kullandı

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolu şirketine ait bir uçağın ilk kez İsrail hava sahasını kullandığını açıkladı.

Halime Afra Aksoy   | 14.10.2020
BAE'ye ait uçak ilk kez İsrail hava sahasını kullandı

Quds

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail göklerinde tarihi olay: Etihad şirketine ait uçağın Milano'dan Abu Dabi'ye uçuşu, (İsrail) Ulaştırma Bakanlığına bağlı havacılık otoritesiyle koordineli olarak ilk kez şu dakikalarda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı. 

Regev, bu olayı, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının meyvelerinden biri olarak değerlendirdi.

İsrailli Bakan ayrıca Tel Aviv, Abu Dabi ve Dubai arasında İsrail vatandaşları için "ekonomik yeni bir döneme ve bölgesel refaha yol açacak doğrudan uçuşların başlamasını öngören anlaşmaları desteklediklerini" ifade etti.

İsrail medyasına yer alan haberlere göre, İsrail ile BAE arasında doğrudan ticari havacılık hattının 2021'in ilk aylarında başlatılması bekleniyor.

BAE'den önceki gün de Hayfa Limanı'na ilk kargo gemisi ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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