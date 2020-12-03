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Dünya

BAE'liler Ağlama Duvarı'nda

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etti.

Esat Fırat   | 03.12.2020
BAE'liler Ağlama Duvarı'nda

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Yahudilerin de en kutsal mekanı sayılan Harem-i Şerif'in güneybatı duvarını ziyaret eden BAE'liler, alanın sorumlusu Hahamlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tanıklar, bölgeyi ziyaret eden BAE'lilerin Ağlama Duvarı'nda BAE bayrağı açtıklarını aktardı.

BAE'li grubun Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmediğini ifade eden tanıklar, söz konusu grubun işgal altındaki Doğu Kudüs'ten ayrılarak Batı Kudüs'ün farklı noktalarında geziye çıktıklarını belirtti.

BAE'nin İsrail ile normalleşmesini protesto eden Filistinliler, daha önce Mescid-i Aksa'ya ziyaret eden BAE'lilere tepki göstermişti.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi ilişkiler süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman ve Suudi Arabistan var.

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