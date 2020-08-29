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Dünya

BAE'den YPG/PKK'ya istihbarat desteği

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) terör örgütü YPG/PKK'ya istihbarat teknikleri konusunda eğitimler vermek üzere Suriye'ye çok sayıda ajan gönderdiği ortaya çıktı.

Mohamad Misto,Muhammed Temim Hocaoğlu   | 29.08.2020
BAE'den YPG/PKK'ya istihbarat desteği

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2017'de YPG/PKK ile gizli görüşmeler yapmaya başlayan BAE, sonraki yıldan itibaren örgüt işgalindeki bölgelere istihbarat görevlilerini gönderdi. 

Bu dönemde belirlenen noktalara intikal eden BAE'li istihbarat yetkilileri, YPG/PKK'lı teröristlere espiyonaj, kontra-espiyonaj, sabotaj, suikast eylemleri, sinyal istihbaratı, bilgi güvenliği ve iletişim ağları konusunda eğitim verdi.

Söz konusu faaliyetler, Kamışlı, Haseke ve Deyrizor'da düzenlendi.

Örgüte istihbari faaliyetlerde bulunmak üzere teknik ekipman da sağlayan BAE, YPG/PKK ile doğrudan iletişime geçtiği gizli bir haberleşme ağı kurdu.

Suikastler düzenlediler

AA muhabiri, belirli aralıklarla Suriye'ye giderek örgüte istihbari destek veren BAE'li ajanlardan bazılarının kod isimlerine ulaştı.

Abdullatif Abdulkadir Hamruş kod adlı ajan, Kamışlı'da YPG/PKK'da bilgi güvenliği ve sinyal istihbaratı alanında 1 yıl boyunca hem çalıştı hem de eğitim verdi.

BAE'nin diğer bir ajanı Muhammed Abdulkadir el-Şehhi ise örgüt adına Suriye'de suikastler düzenledi.

Ahmed Raşid Muhammed de, örgüte kriptoloji ve iletişim ağları konusunda eğitimler verdi.

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