Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
120,663.50
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'n katılıyor
logo
Dünya

BAE Yemen'de savaşan birliklerini geri çektiğini açıkladı

Abu Dabi yönetiminin Yemen'deki Ortak Operasyon Komutanı Tümgeneral İsa Mezrui, Yemen'deki çatışmalarda toplam 108 BAE askerinin öldüğünü belirtti.

Mohd Adel Ahmad Radwan,Safiye Karabacak   | 10.02.2020
BAE Yemen'de savaşan birliklerini geri çektiğini açıkladı

United Arab Emirates

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de savaşan tüm birliklerinin ülkeye döndüğünü duyurdu.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi yönetiminin Yemen'deki Ortak Operasyon Komutanı Tümgeneral İsa Mezrui, Yemen'deki çatışmalarda toplam 108 askerini kaybeden BAE'nin bu ülkedeki tüm birliklerini geri çektiğini belirtti.

Yemen'den dönen askerler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada Mezrui, ülkesinin "dolaylı" adını verdiği yeni stratejisinin Yemen'de BAE güçlerinin varlığına dayanmadan doğrudan eğitilmiş ve donatılmış bir milli orduyu öngördüğünü söyledi.

BAE'nin Kara Kuvvetleri, Devlet Başkanlığı Muhafızları ve özel kuvvetler olarak Yemen'deki savaşa katıldığını aktaran Mezrui, "Güçlerimiz Yemen'de görev yaptığı süre içinde BAE Kara Kuvvetleri bünyesindeki 15 birlikte 15 binden fazla askeriyle çeşitli vilayet ve kentlerde bulundu. Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarımız da toplam 500 bin saat uçuş ve 130 binden fazla sorti yaptı." dedi.

Mezrui, Yemen'de BAE Deniz Kuvvetleri'nin ise 3 birlik, 50 deniz taşıtı ve 3 binden fazla askerle hükümete destek verdiğini ve Husilerden kurtarılan bölgelerde 200 binden fazla Yemen askerinin eğitildiğini kaydetti.

BAE'li komutan ayırca Yemen topraklarının büyük bir bölümünün Husilerden alınmasında ülkesinin önemli rol oynadığını ileri sürdü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor. BAE, koalisyon içinde Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük güç olarak biliniyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'

Benzer haberler

BAE Yemen'de savaşan birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE Yemen'de savaşan birliklerini geri çektiğini açıkladı

Tayland'da silahlı saldırı: 20 ölü, 31 yaralı

Milli Savunma Bakanlığından 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı

BAE, Hafter milislerini havadan tahkime devam ediyor

BAE, Hafter milislerini havadan tahkime devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek
Yemen'de hükümet güçlerince Hudeyde kentinde 24 Husi öldürüldü

Yemen'de hükümet güçlerince Hudeyde kentinde 24 Husi öldürüldü