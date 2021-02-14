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Dünya

BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştirdiği İsrail'e ilk defa büyükelçi atadı.

İdiris Okuduci   | 14.02.2021
BAE, İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı

İstanbul

BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend el-Uteybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Mahmud al Haca'nın BAE'nin İsrail Büyükelçisi olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Uteybe, açıklamasıyla birlikte atamanın yapıldığı törene ilişkin de bir fotoğraf paylaştı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı almıştı.

İsrail, ilişkilerin normalleşmesinden sonra BAE büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.

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