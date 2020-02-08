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Dünya

BAE, Hafter milislerini havadan tahkime devam ediyor

Birleşik Arap Emirliklerinden havalanan kargo uçakları, Libya’nın doğusu yönüne 12 Ocak’tan bugüne en az 40 sefer düzenledi.

Enes Canlı   | 08.02.2020
BAE, Hafter milislerini havadan tahkime devam ediyor

Trablus

Uluslararası hava trafiği gözlemcileri, dün akşam Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) peş peşe havalanan üç ayrı kargo uçağının Libya’nın doğusuna doğru hareket ettiğini belirledi.

Libya’da ateşkesin başladığı 12 Ocak tarihinden itibaren, BAE’den bu ülkenin doğusundaki askeri havalimanlarına ya da Mısır’ın Libya sınırı yakınındaki askeri hava üsleri yönüne çok sayıda kargo uçuşu gerçekleştirildiği tespit edildi.

Hava trafiği gözlemcileri, 12-26 Ocak tarihlerinde BAE’deki askeri havalimanlarından havalanan 37 kargo uçağının Libya’ya doğru yol aldığını paylaştı. Gözlemciler, günde 2-3 sefer yapan bu kargo uçaklarının bazen takip sisteminin dışına çıkarak indiği hava üssünü gizlemeye çalıştığını, bazılarının ise Libya'nın doğusu ve Mısır’ın batısındaki askeri hava üslerine inişinin kaydedildiğini belirtti.

Öte yandan dün akşam saatlerinde BAE’nin Abu Dabi kentindeki askeri havalimanından kalkan üç kargo uçağının Libya’nın doğusu yönünde hareket ettiği gözlendi.

Bu uçaklarla birlikte 12 Ocak'tan bu yana yapılan kargo uçuşu sayısı 40'a ulaştı.

Bu uçaklarda askeri malzemenin yanı sıra bölgedeki ülkelerden paralı savaşçıların taşınma ihtimali de uluslararası basında dile getirildi.

Bu kargo koridorunda kullanılan bazı uçakların 150 ton taşıma kapasitesine sahip Antonov-124 tipinde olması yapılan tahkimatın büyüklüğüne işaret etti.

Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor.

Libya’da Türkiye ve Rusya’nın ortak çağrısıyla devreye giren 12 Ocak’taki ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter’in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE’nin bu yönde telkini olduğu sıkça zikredildi.

BAE’nin savaşmaya zorladığı Sudanlılar askeri uçakla taşındı

Güvenlik görevlisi olma hayaliyle BAE'ye giden ve buradan Halife Hafter saflarında zorla savaştırılmak için Libya'ya götürülen 80 Sudanlı bu hafta ülkesine dönmüştü.

Ülkelerine geri dönen grubun sözcüsü Abdullah el-Hac Abbas, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Abu Dabi’den nereye gittiğini bilmediğimiz BAE’ye ait bir askeri uçağına bindik. Nereye gidiyoruz diye sorduğumuzda BAE’li güvenlik şirketinden bir yetkili, Güney Afrika’ya iş gereği gittiğimizi söyledi." demişti

Geceleyin bir askeri üsse indiklerini daha sonra buranın Libya'daki Ras Lanuf petrol bölgesi olduğunu öğrendiklerini söyleyen Abbas, "Paralı asker olarak çalışmayı reddettik, haklarımızın verilmesi ve Sudan'a dönmeyi talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

Hafter saflarında yer alan Afrikalı paralı askerlere ilişkin sosyal medyada birçok video ve fotoğraf yer alıyor.

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