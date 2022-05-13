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Dünya

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti

Yassine Aydi, Hacer Başer   | 13.05.2022
BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti.

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