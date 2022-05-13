BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti
İstanbul
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti.
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