Dolar
18.64
Euro
19.70
Altın
1,792.36
ETH/USDT
1,287.80
BTC/USDT
17,237.00
BIST 100
4,992.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BAE Devlet Başkanı ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bölgesel gelişmeleri ve Körfez ülkeleri arasındaki ortak çalışma sisteminin güçlendirilmesini ele aldı.

İbrahim Khazen, Hacer Başer   | 05.12.2022
BAE Devlet Başkanı ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü

Abu Dabi

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, halihazırda Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Al Nahyan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi.

Kardeşlik ilişkilerini, iş birliğini ve Körfez ülkeleri arasındaki ortak çalışma sistemini güçlendirmenin önemini ele alan ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleleri görüştü.

Görüşmenin başında kuruluşunun 51. yıl dönümü münasebetiyle BAE'yi tebrik eden Katar Emiri Al Sani, ziyaretin iki kardeş ülke arasındaki ortak iş birliğinin geliştirilmesine ve daha geniş boyutlara taşınmasına katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da Katar Emiri ve halkını, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliğinde gösterdikleri başarı nedeniyle tebrik etti.

Al Nahyan, "Bu başarı, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Arap dünyası için bir gururdur." ifadesini kullandı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bugün sürpriz bir ziyaretle Katar'a gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor
Depremde dış cephesi zarar gören Düzce Adliyesindeki tadilat bitti
İletişim Başkanı Altun: Kadının medyadaki gücü ne kadar artarsa daha adil toplumsal düzene ulaşma imkanı o kadar artar
İletişim Başkanı Altun: Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı

Benzer haberler

BAE Devlet Başkanı ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü

BAE Devlet Başkanı ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü

Mehmetçikten Dünya Kupası güvenliğine katkı

2022 Dünya Kupası heyecanı Doha'nın her köşesinde

2022 FIFA Dünya Kupası'nda engelli taraftarlar da unutulmadı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda engelli taraftarlar da unutulmadı
2022 FIFA Dünya Kupası'nın modası: Ghutra

2022 FIFA Dünya Kupası'nın modası: Ghutra
2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet