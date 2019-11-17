Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bab'daki terör saldırısı protesto edildi

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 17.11.2019
Bab'daki terör saldırısı protesto edildi Fotoğraf: Ömer Alven/AA

El Bab

Emniyet binası önünde toplanan göstericiler, saldırının sorumlusunun adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı. 

Dün, Bab ilçe merkezindeki otogarda bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Bab'daki terör saldırısı protesto edildi

Bab'daki terör saldırısı protesto edildi

Bab'da bombalı terör saldırısı: 18 ölü

Fransa'ya damga vuran sarı yeleklilerin gösterileri

Irak'ta güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti

Irak'ta güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti
Şili'deki gösteriler 26. gününde devam etti

Şili'deki gösteriler 26. gününde devam etti
Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor