BAB/ANKARA
Sivil Savunma'nın (Beyaz Baretliler) Halep'in doğu kırsalındaki sözcülerinden Beha Ebulhayr AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bab şehir merkezinde sivillere ait bir araca yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini söyledi.
Ebulhayr, patlamada 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğunun yaralandığını belirtti.
Patlamanın ardından Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği bilgisini paylaşan Ebulhayr, olay yerinde güvenlik önlemleri alındığını aktardı.
Öte yandan patlamanın nedenini araştıran güvenlik güçleri, aracın uzaktan kumandayla patlatılmış olması nedeniyle failin terör örgütü YPG/PKK olabileceği üzerinde duruyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Muhabir: Ömer Koparan,Adham Kako