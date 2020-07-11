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Dünya

Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ticari araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 11.07.2020
Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

El Bab

Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde yer alan tır parkında bir ticari araca yerleştirilen bomba, sabah saatlerinde infilak ettirildi. Bombalı terör saldırısında 4 sivil yaralandı. ( Mustafa Bathiş - Anadolu Ajansı )

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi merkezinin batısında yer alan tır parkındaki bir ticari araca yerleştirilen bomba sabah saatlerinde infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Patlamanın ardından çevrede hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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