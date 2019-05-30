Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.89
BIST 100
90,011.62
Altın
1,287.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Senegal'de ramazan yardımı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Senegal'de 200 aileye gıda yardımında bulundu.

Alaattin Doğru   | 30.05.2019
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Senegal'de ramazan yardımı

Dakar

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfınca Senegal'in başkenti Dakar'ın 180 kilometre kuzeybatısındaki Louga'da bulunan Manar Al Huda Lisesi'nde düzenlenen törenle 3,5 tonluk gıda yardımı yapıldı.

Önceden belirlenen 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıtılan gıda paketlerinde 5 litre yağ, 5 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç ve 1 paket hurma yer aldı.

Törene katılan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında Senegallilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Fransızca İslami eğitim veren Manar Al Huda Lisesi'ni kuran Lo ailesinin temsilcisi Senegal hükümetinin ekonomiden sorumlu danışmanı Mübarek Lo ile bu törende olmaktan gurur duyduğunu belirten Civaner, dünyanın 70'ten fazla ülkesinde karşılıksız yardım ve eğitim faaliyeti yürüten Hüdai Vakfına Senegal'de yaptıkları yardımlar için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in irade ve koydukları hedeflerle iki ülke ilişkilerini geliştirdiklerini kaydeden Civaner, Senegallilerden iki cumhurbaşkanından dualarını esirgememelerini istedi.

Büyükelçi Civaner, Dakar'daki Manar Al Huda Lisesi'nde yakın zamanda Türkiye'nin desteğiyle Türkçe eğitim verilmesinin planlandığını dile getirdi.

Civaner, görevi süresinde paylaşmayı seven Türkiye halkının bir elçisi olarak gıdadan eğitime tüm yardımlarda Senegal halkının yanında olacağını kaydetti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, bu yıl Türkiye dahil 40 ülkede ramazan yardımları yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?

Benzer haberler

Yoksulları yüzü 'Gönül Bağı' ile güldürülüyor

Yoksulları yüzü 'Gönül Bağı' ile güldürülüyor

THY'nin 'İyiliğe Uçan' melekleri sınır tanımıyor

Jandarmadan öğrencilere kırtasiye yardımı

Bakan Çavuşoğlu Ürdün ve Senegalli mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu Ürdün ve Senegalli mevkidaşlarıyla görüştü
TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi dağıttı

TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi dağıttı
Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçuna girecek

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçuna girecek