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Dünya

Azez'de terör operasyonu

Suriye'de Azez Emniyet Müdürlüğü, ilçeyi kana bulamak isteyen 5 teröristi yakaladı.

Ömer Koparan,Selen Temizer   | 09.08.2019
Azez'de terör operasyonu Arşiv/AA

Azez

Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Azez otogarında 23 Haziran'da üstlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 YPG/PKK'lı teröristi gözaltına aldı. 

Teröristlerin Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk Danışman Polislerin de aktif katkısıyla yakalandığı öğrenildi.

5 terörist, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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