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Dünya

Azerbaycanlı STK'lerin Laçın koridorundaki maden protestosu devam ediyor

Çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistlerin Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle başlattığı protesto sürüyor.

Ruslan Rehimov   | 13.12.2022
Azerbaycanlı STK'lerin Laçın koridorundaki maden protestosu devam ediyor Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Şuşa yakınlarında, Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayan yolda Rus güçlerinin kontrol noktasında dün başlatılan eylemde 33 saat geride kaldı.

Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan, Laçın koridoru diye bilinen yolu kapatan göstericiler, akşam "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.

Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı bölgede madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın önlenmesini isteyen göstericiler, Rus güçlerinin komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini talep ediyor.

Yol üzerinde çadırlar kuran göstericilerin sayısı giderek artıyor. Çeşitli gençlik örgütlerinden grupların da katılarak destek verdiği eylemde göstericiler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Şuşa'da faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri de göstericilere yemek ve çay ikram ediyor.

"Bu serveti başkalarının ele geçirmesine müsaade etmeyeceğiz"

DAVAM Gençler Hareketi yetkilisi Lumu İsrafilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençler olarak geleceklerine ve ülkenin doğal kaynaklarına sahip çıkmak için gösteriye destek verdiklerini söyledi.

İsrafilli, "Karabağ'ın her taşı bizim için değerlidir. Bu kaynaklar Azerbaycan gençiğinin. Biz de gençliğin hakkı olan bu servetin başkalarının ele geçirmesine müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla Azerbaycan topraklarına yapılan çevre terörüne yok diyoruz." ifadesini kullandı.

Hikmet Hacıyev: "Madenlerin yasa dışı faaliyeti durdurulmalıdır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de ülkedeki diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya gelerek protestoları değerlendirdi.

Hacıyev, "Kızılbulak ve Demirli madenlerinin yasa dışı işletilmesinin yoğunlaştığını gözlemledik. Madenlerin yasa dışı faaliyeti durdurulmalı, çevreye verilen zarar değerlendirilmeli ve buna uygun bir program hazırlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rus güçlerin komutanlığı ile geçen hafta yapılan müzakereler sonucu Azerbaycanlı uzmanların Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarında Kızılbulak altın madeni ile Demirli bakır madenini denetlemesi hususunda anlaşma sağlanmıştı.

Bölgeye giden uzmanların madenlere girişi Ermenilerce engellenmişti.

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