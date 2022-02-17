Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak
Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce durdurulan Azerbaycan ile İran arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak.
Bakü
Uçuşlar 4 Mart'ta başlayacak ve Azerbaycan'ın düşük maliyetli hava yolu şirketi Buta Airways tarafından gerçekleştirilecek.
Bakü ile Tahran arasında yapılması planlanan uçuşlar haftada bir kez cuma günleri hayata geçirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.