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Dünya

Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak

Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce durdurulan Azerbaycan ile İran arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak.

Ruslan Rehimov   | 17.02.2022
Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak

Bakü

Uçuşlar 4 Mart'ta başlayacak ve Azerbaycan'ın düşük maliyetli hava yolu şirketi Buta Airways tarafından gerçekleştirilecek.

Bakü ile Tahran arasında yapılması planlanan uçuşlar haftada bir kez cuma günleri hayata geçirilecek.

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