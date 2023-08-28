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Dünya

Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, "(Macron'un) Baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Bu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Ruslan Rehimov  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında "insani koridor" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "(Macron'un) Hitabında baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Bu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır." dedi.

Hacızade, Macron'un Büyükelçiler Konferansı'nda dile getirdiği Azerbaycan karşıtı görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Macron'un bölgedeki mevcut duruma ilişkin yanlış izlenim oluşturan ve tek taraflı olarak Ermenistan'ı savunan kinli görüşlerinin barış sürecine zarar verdiğini belirten Hacızade, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirilen işgal ve saldırı eylemlerini kınamayan, işgal sonucu yaklaşık 1 milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişinin insani durumuna ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Fransa'nın şimdi Azerbaycan'ın Birleşik Milletler tüzüğüne ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak topraklarının işgalden kurtarılmasıyla sonuçlanan 44 günlük vatan muharebesini kınaması, aynı zamanda Macron'un konuşmasında bölgede insani durumla ilgili iddialara yer vermesi anlaşılır değil."

Hacızade, Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında "insani koridor" ifadesi kullanmasına tepki göstererek, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın hitabında 'Laçın insani koridoru' gibi ifadelere yer vermesi ve baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Bu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında kararlı olduğu vurgulayan Hacızade, "Bu süreci aksatan her türlü dış müdahaleler kararlılıkla önlenecektir." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Macron, hafta içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini ve ihtilafın çözümü için yeni diplomatik inisiyatif önereceğini açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırmak için uluslararası alanda yeni bir diplomatik girişimde bulunacağını bildirmişti.

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