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Dünya

Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor

Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Ruslan Rehimov   | 20.01.2020
Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycanlılar, 1990'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşurken, mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı, şehitler için dua edildi. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de devlet erkanıyla buradaki törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ayrıca, yerel saatle 12.00'de tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, otobüsler de korna çaldı.

"Kanlı Ocak" 

1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.

Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hiyabanı'na defnedildi. 

Azerbaycanlılar 30 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.  

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