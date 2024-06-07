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Dünya

Azerbaycan'da Kafkas Kartalı 2024 tatbikatı sürüyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

Ruslan Rehimov  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Azerbaycan'da Kafkas Kartalı 2024 tatbikatı sürüyor

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'da başlayan "Kafkas Kartalı 2024" adlı tatbikatta, kamuflajlı birlikler temsili düşman mıntıkalarına ani baskınlar düzenledi.

Tatbikatta, temsili düşmanın komuta merkezi, iletişim araçları devre dışı bırakılırken, insan gücü de etkisiz hale getirildi.

Özel kuvvet mensuplarının tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği belirtildi.

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