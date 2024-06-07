Azerbaycan'da Kafkas Kartalı 2024 tatbikatı sürüyor
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'da başlayan "Kafkas Kartalı 2024" adlı tatbikatta, kamuflajlı birlikler temsili düşman mıntıkalarına ani baskınlar düzenledi.
Tatbikatta, temsili düşmanın komuta merkezi, iletişim araçları devre dışı bırakılırken, insan gücü de etkisiz hale getirildi.
Özel kuvvet mensuplarının tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.