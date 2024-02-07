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Dünya

Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in seçimde elde ettiği zafer kutlanıyor.

Ruslan Rehimov  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor

Bakü

Resmi olmayan sonuçlara göre, İlham Aliyev'in seçimi kazanmasının açıklanması üzerine Bakülüler şehrin merkezi bölgelerine akın etti.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta, Haydar Aliyev Merkezi'nin önündeki alanda ve Fevvareler Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, müzik ve danslar eşliğinde Aliyev'in seçimde elde ettiği zaferi kutladı.

Vatandaşlar, slogan atarak ve dans ederek sevinç gösterisinde bulundu.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", yaptığı sandık çıkış anketine göre, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, oyların yüzde 93,9'unu aldığını açıklamıştı.


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