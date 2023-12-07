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Dünya

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat'ta yapılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Tolga Özgenç  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat'ta yapılacak

Bakü

Kararnamede, Anayasa'nın 101. maddesinin 1. kısmına dayanarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nun 179. maddesine uygun olarak karar alındığı belirtildi.

Aliyev'in erken seçim ilan ettiği belirtilen kararnamede, Merkezi Seçim Komisyonunun erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te ve Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nda belirlenen usule uygun olarak yapılması talimatı yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yıl arayla yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü kararnameyle seçimlerin yaklaşık bir yıl öne çekilmesi talimatını verdi.


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