Euro
6.41
Dolar
5.83
BIST 100
101,290.40
Altın
1,502.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'da başbakan değişti

Azerbaycan'da, Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Ruslan Rehimov   | 08.10.2019
Azerbaycan'da başbakan değişti

Bakü

Azerbaycan'da, Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için toplandı. Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Novruz Memmedov'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e istifasını sunduğu bildirdi.

Asadov, Memmedov'un istifasının kabul edildiğini, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Başbakanlığa Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov'u önerdiğini duyurdu.

Ali Asadov, yapılan oylamada Azerbaycan'ın yeni başbakanı seçildi. Başbakan Asadov, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

Nahçıvan'da 30 Kasım 1956'da doğan, Moskova Halk Ekonomisi Enstitüsünden 1978'de mezun olan Asadov, Sovyetler döneminde Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde çeşitli görevlerde bulundu.

Bağımsızlıktan sonra 1995'te milletvekili seçilen Asadov, 1998'e Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.

Asadov, 2012'den itibaren aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası

Benzer haberler

Azerbaycan'da başbakan değişti

Azerbaycan'da başbakan değişti

'Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı haberleri gerçeği yansıtmıyor'

Türkiye ve Azerbaycan stratejik araştırma merkezleri arasında iş birliği protokolü

Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor

Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor
'Kazakistan'daki FETÖ okullarını Maarif Vakfına devralmaya talibiz'

'Kazakistan'daki FETÖ okullarını Maarif Vakfına devralmaya talibiz'