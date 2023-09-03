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Dünya

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ruslan Rehimov  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

Bakü

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Bakü'nün 190 kilometre doğusunda yer alan Kürdemir ilinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, yerin 52 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.

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