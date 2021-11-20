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Dünya

Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'ın Şamahı bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Ruslan Rehimov   | 20.11.2021
Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Bakü

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, Şamahı bölgesinde yerel saatle 16:46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Başkent Bakü'den 115 kilometre uzaktaki sarsıntının derinliğinin 42 kilometre olduğu belirtildi.

Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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