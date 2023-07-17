Azerbaycan, Ukrayna'ya 7,6 milyon dolar tutarında yardım gönderecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar tahsis etti.
Bakü
Cumhurbaşkanı Aliyev, 2023 devlet bütçesindeki cumhurbaşkanlığı rezerv fonundan Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar ayrılmasına ilişkin kararı imzaladı.
Karar gereği, bu meblağ, Ukrayna'ya elektrik teçhizatı gönderilmesi için Azerbaycan Enerji Bakanlığına tahsis edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.