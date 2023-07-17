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Dünya

Azerbaycan, Ukrayna'ya 7,6 milyon dolar tutarında yardım gönderecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar tahsis etti.

Ruslan Rehimov  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Azerbaycan, Ukrayna'ya 7,6 milyon dolar tutarında yardım gönderecek

Bakü

Cumhurbaşkanı Aliyev, 2023 devlet bütçesindeki cumhurbaşkanlığı rezerv fonundan Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar ayrılmasına ilişkin kararı imzaladı.

Karar gereği, bu meblağ, Ukrayna'ya elektrik teçhizatı gönderilmesi için Azerbaycan Enerji Bakanlığına tahsis edildi.

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