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Dünya

Azerbaycan polisi, Karabağ'daki kiliseleri koruma altına aldı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki tüm tarihi ve kültürel anıtların polis ekipleri tarafından koruma altına alındığını duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Azerbaycan polisi, Karabağ'daki kiliseleri koruma altına aldı

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesine dahil olan tüm yerleşim birimlerindeki dini ve kültürel anıtların güvenlik ve korumasının polis ekiplerince sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hocavent ilinin Cütçü köyündeki Amaras Manastırı ile Kelbecer ilinin Vengli köyündeki Genceser Manastırının, Hankendi şehrindeki 1 katedral ile 1 kilisenin de koruma altına alındığı kaydedildi.

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