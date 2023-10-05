Azerbaycan polisi, Karabağ'daki kiliseleri koruma altına aldı
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki tüm tarihi ve kültürel anıtların polis ekipleri tarafından koruma altına alındığını duyurdu.
Bakü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesine dahil olan tüm yerleşim birimlerindeki dini ve kültürel anıtların güvenlik ve korumasının polis ekiplerince sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, Hocavent ilinin Cütçü köyündeki Amaras Manastırı ile Kelbecer ilinin Vengli köyündeki Genceser Manastırının, Hankendi şehrindeki 1 katedral ile 1 kilisenin de koruma altına alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.