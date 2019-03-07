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Dünya

Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade edecek

Azerbaycan'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyesi Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

Ruslan Rehimov   | 07.03.2019
Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade edecek

Bakü

Azerbaycan'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyesi Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

Bakü Ağır Ceza Mahkemesinde, Adalet Bakanlığının tebligatı üzerine Türk vatandaşı Özgür Duman'ın (29) ülkesine iade kararı görüşüldü. Duruşmada, terörist Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesi karara bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından hakkında arama kararı bulunan Duman, Türkiye'den Gürcistan'a kaçtı. Türkiye'nin uluslararası arama kararı çıkartmasından sonra Azerbaycan'a geçen Duman, Azerbaycan Devlet Göçmenlik Bürosuna başvurdu. Belgelerini kaybettiğini belirten PKK'lı Duman, Suriye vatandaşı olduğunu söyledi.

Araştırmalar sonucu yalan söylediği ve PKK üyesi olduğu anlaşılan Duman için yargı süreci başlatılmıştı.

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