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Dünya

Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.

Ruslan Rehimov   | 02.12.2021
Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ve mühimmat ikmalinin yapılması yer aldı.


Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ve imha etti.

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