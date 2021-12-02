Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ve mühimmat ikmalinin yapılması yer aldı.
Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ve imha etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.