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Dünya

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti.

Ruslan Rehimov  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi

Bakü

Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, yaşamını yitirdi.

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti.

Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.

Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.

Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliklere katıldı.

Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.

Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.

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