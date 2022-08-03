Dolar
17.96
Euro
18.30
Altın
1,769.83
ETH/USDT
1,664.50
BTC/USDT
23,380.00
BIST 100
2,676.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya’da temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklıyor
logo
Dünya

Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince 2. Karabağ Savaşı sonrasında varılan mutabakatı ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiğini belirtti.

Ruslan Rehimov   | 03.08.2022
Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin yasa dışı Ermeni silahlı güçlerce ateş altına alınması ve bir Azerbaycan askerinin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün meydana gelen kanlı olayın, Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince imzalanan üçlü bildiriyi kabaca ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiğini bir kez daha gösterdiği bildirildi.

Bunun, Ermenistan'ın uluslararası arabulucuların çabalarına saygısızlığının da bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan'ın, siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir." ifadeleri yer aldı.

Bu sabah Karabağ'da, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçler, Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına almış, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü
Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposundaki patlamada 2 personel yaralandı
DDK, 2022-KPSS'yle ilgili incelemelerine başladı
Bingöl'de Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor

Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor

Ermeni güçlerin saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu
MSB: Hatay sınırında bir asker şehit oldu

MSB: Hatay sınırında bir asker şehit oldu
Doğanşehir Kaymakamı, makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti

Doğanşehir Kaymakamı, makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet