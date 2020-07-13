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Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada bir üsteğmen şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üsteğmen şehit oldu.

Ruslan Rehimov   | 13.07.2020
Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada bir üsteğmen şehit oldu

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde dün başlayan çatışmaların gece devam ettiği bildirildi. 

Çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üsteğmenin şehit olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun gece boyunca top, havan ve tank ateşiyle Ermenistan ordusuna ait mevzileri, topçu bataryalarını ve araçları imha ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Ermenistan tarafının can kayıplarıyla ilgili bilgileri gizlediği kaydedildi. Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu, düşmana karşı cezai tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusuna ait bir mevziye gerçekleştirilen saldırının drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

Ermenistan ordusu dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

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