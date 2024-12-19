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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor.
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Dünya

Azerbaycan D-8'e üye oldu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üye olduğunu duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Azerbaycan D-8'e üye oldu

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın, bu Teşkilata oybirliğiyle üye kabul edildiği bildirildi.

D-8'in kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez yeni üye alarak genişlediği belirtilen açıklamada, dünya Müslümanlarının yüzde 60'ını oluşturan ve büyük ekonomik potansiyele sahip, "İslam Sekizlisi" olarak adlandırılan D-8'e üyeliğin Azerbaycan'ın uluslararası dünyada artan nüfuzunun ve bu ülkeye duyulan güvenin açık örneği olduğu kaydedildi.

Azerbaycan'ın D-8'in temel ilkelerinin korunmasında ve teşkilat çerçevesinde işbirliğinin derinleştirilmesinde önemli rol oynayacağı belirtilen açıklamada, "Bölgemizde güvenlik, istikrar, refah ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin oluşması, ekonomik ve ticari, ulaştırma, iletişim ve diğer birçok önemli yöndeki ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Doğu ile Batı arasında köprü görevi üstlenen ve İslam dünyasının başlıca kültür, din ve medeniyet merkezlerinden biri olan Azerbaycan'ın D-8 üyeliği, İslami dayanışmanın güçlenmesine, İslami değerlerin dünyada tanıtılmasına ve İslam karşıtlığı ile mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı

D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu Teşkilatın Sekretaryası İstanbul'da bulunuyor.

Bütün üyeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi de olan D-8 ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyar, toplam dış ticaret hacmi 2,3 trilyon dolar, bu sayı küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

Teşkilat'ın temel amacı, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek, ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak ve uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak olarak öne çıkıyor.

D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerini temel alıyor.

D-8'in ana faaliyet alanları, ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji ile ulaştırma ve bağlantısallık olup sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülüyor.

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