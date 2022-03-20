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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da Nevruz ateşini yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın Sukavuşan kasabasında Nevruz ateşini yaktı.

Ruslan Rehimov   | 20.03.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da Nevruz ateşini yaktı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Nevruz ateşini yaktıktan sonra ulusa seslendi.

Tarihi zaferin ardından ikinci kez Karabağ'da Nevruz'u kutladıklarını belirten Aliyev, 2020'de savaşarak, kan dökerek, şehitler vererek toprakları Ermeni işgalinden kurtardıklarını ve Karabağ'a döndüklerini belirtti.

Aliyev, işgalden kurtarılan topraklarda kapsamlı imar projeleri başlattıklarını, asıl görevlerinin yerlerinden edilmiş vatandaşların bir an önce ana vatanlarına dönmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın güçlü olduğunu ve tüm bu işleri görmeye muktedir olduğunu vurgulayan Aliyev, "Biz Karabağ'a ve Doğu Zengezur'a ebediyen döndük ve burada, tarihi topraklarımızda ebediyen yaşayacağız." dedi.

Aliyev, Karabağ'ın doğal ve tarihi güzelliklere sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bütün bu güzelliklere güzellikler katacağız. Azerbaycanlılar burada rahat, huzur, sükunet ve güvenlik içinde yaşayacaklar. Barış ve güvenliğin garantörü Azerbaycan devleti ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleridir. Sevgili halkıma Nevruz tebriklerimi işgalden kurtarılan Karabağ'da iletmekten mutluluk duyuyorum. Bundan sonra da Azerbaycan'ın hızla gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Karabağ Azerbaycan'dır."

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