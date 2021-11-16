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Dünya

Azerbaycan, AB ile iş birliğini artırmak istiyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile başta enerji ve ulaşım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

Ata Ufuk Şeker, Ömer Tuğrul Çam   | 16.11.2021
Azerbaycan, AB ile iş birliğini artırmak istiyor

Brüksel

Bayramov, Brüksel Basın Kulübü'nde düzenlenen AB-Azerbaycan ilişkileri konulu panelde konuşma yaptı.

Karabağ savaşında Ermenistan'ın tahrip ettiği demir yolu ağlarını yeniden inşa etmek için çalışmaları bulunduğunu aktaran Bayramov, Ermenistan'ın da bu ağ sisteminin bir bölümüne dahil olabilmesi için Azerbaycan'ın rıza gösterdiğini belirtti.

Demir yolu ağı inşasının Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Rusya ve Ermenistan arasında bağlantılar kurulmasında rol oynayacağını belirten Bayramov, bu ulaşım güzergahlarının Asya ile Avrupa arasındaki doğu-batı koridoru için de fayda sağlayacağını dile getirdi.

Bayramov, bu projeden sadece belirli ülkelerin değil tüm bölge ülkelerinin karlı çıkabileceğini, Güney Kafkasya'da iş birliğinin artırılmasına katkı sağlamak istediklerini bildirdi.

Bayramov, "Maalesef bu konularda Ermenistan'dan kesin bir karşılık alamadık." ifadesini kullandı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Çalışma Grubunda bazı olumlu sinyaller geldiğini aktaran Bayramov, "Yakın gelecekte Ermenistan'dan bu projelerin uygulamaya geçirilmesi ve somut sonuçlar alabilmek için gerçek adımların atılması konusunda bir teyit almayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

"Enerji gibi projelerde iş birliği yapılması konusunda siyasi irade sahibiyiz"

Ceyhun Bayramov, AB ile başta enerji ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda iş birliğini genişletmek istediklerine işaret ederek, Azerbaycan'ın kanıtlanmış bir başarı geçmişi olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın bir teklif sunulduğunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayan Bayramov, enerji gibi projelerde iş birliği yapılması konusunda siyasi irade sahibi olduklarını anlattı.

Bayramov, "Petrol arzında Avrupa'nın 15 yıldır güvenilir bir ortağıyız." ifadesini kullandı.

Ortaklarla birlikte Güney Gaz Koridoru projesini uyguladıklarını anımsatan Bayramov, ocak ayından itibaren Hazar'dan yarısı AB piyasalarına olmak üzere Gürcistan, Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan'a gaz gönderdiklerini belirtti.

Bayramov, bu gazın Avrupa'nın kaynak çeşitliliğine katkıda bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın 2030'a kadar yenilenebilir kaynak kullanımını yüzde 17'den yüzde 30'a çıkarmayı planladığını söyleyen Bayramov, ülkenin sera gazı salımını da yüzde 35 azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

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