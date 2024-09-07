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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avusturya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir kez daha protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi.

Aşkın Kıyağan  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Avusturya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir kez daha protesto edildi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan - AA

Viyana

Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride Filistinli Doktor ve Eczacılar Derneği adına konuşan Dr. Shadi Abu Daher, Gazze'de İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırıların yanı sıra sağlık hizmetlerinin bitme noktasına gelmesi nedeniyle de ciddi bir insani dramın yaşandığını, İsrail yönetiminin çok sayıda doktoru keyfi nedenlerle tutukladığını dile getirdi.

Daher, bazı uluslararası kuruluşların Gazze'ye yönelik çalışmalarına işaret ederek, Gazze'de yoğun bombardıman nedeniyle yıkılan binaların altında kalan Filistinlilerle ölü sayısının 180 bine ulaştığının ifade edildiğini söyledi.

"Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden Türk aktivist başından vuruldu"

İsrail'in ateşkes ya da barış istemediğini vurgulayan Daher, "Siyonist İsrail devletinin ateşkes yapmak gibi bir amacının olmadığını biliyoruz. Bunun için en belirgin gösterge, son haftalarda Batı Şeria'da şu ana kadar yaklaşık 700 Filistinlinin katledilmesidir. Yalnız Filistinliler hedef alınmıyor. Dün Türk-ABD vatandaşı, 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından başından hedef alınarak vuruldu. Filistin halkının özgürlüğü için mücadele eden ve onlara karşı duran kim varsa ortadan kaldırmak istiyorlar." dedi.

Sosyolog Irina Vana da yaklaşık bir yıldır Gazze'de "soykırım" ve şiddetin derinleşerek sürdüğünü, yalnız Gazze'de değil işgal altındaki Batı Şeria'da da sivillerin hayatlarını kaybettiğini, yerleşimcilerin kendilerine ait olmayan topraklarda hak iddiasında bulunduklarını ifade etti.

"Liste Gaza-Soykırıma Karşı Oy Ver"

Vana, Avusturya'da Filistin ile dayanışma gösteri ve eylemlerine yönelik artan baskılara, İsrail'e verilen sınırsız desteğe işaret ederek şunları söyledi:

"Avusturya'da Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu gösteren bir yaklaşım olmadığı için, Filistin topraklarının işgal edilmesine karşı bir duruş sergilenmediği için, Filistinlilerin sürgün edilmesine, süren katliamlara karşı bir ses çıkarılmadığı için Liste Gaza (Gazze Listesi siyasi oluşum) - Soykırıma Karşı Oy Ver kuruldu. Bu siyasi oluşumun kurulmasındaki hedeflerden biri de Filistin dayanışmasının illegalleştirilmesini önlemek ve duyulmasını sağlamak."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir kez daha protesto edildiği gösteride yapılan konuşmalarda, özellikle 700 binin üzerinde Müslümanın yaşadığı ülkede, ciddi bir insan ağına sahip Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının Gazze'ye yönelik saldırılara sessiz kalmasına da tepki gösterildi.

Konuşmaların ardından göstericiler, 10'uncu bölgedeki Antonsplatz Meydanı'na yürüdü.

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