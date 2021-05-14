Euro
10.25
Dolar
8.44
BIST 100
1,441.33
Altın
1,835.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te şehit ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptırdı.
logo
Dünya

Avusturya ile Sırp entitesindeki devlet binalarında İsrail bayrağına yer verildi

Avusturya Başbakanlığı ile Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) idari merkez binasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla İsrail bayraklarına yer verildi.

Aşkın Kıyağan,Lejla Biogradlija   | 14.05.2021
Avusturya ile Sırp entitesindeki devlet binalarında İsrail bayrağına yer verildi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan / AA

Viyana/Saraybosna

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için başbakanlık binasının çatısına bu ülkenin bayrağının çekildiğini duyurdu.

Kurz, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı harekete geçen Gazze'deki direnişçi grupların eylemlerini "terörist saldırı" olarak niteleyerek Filistin'i sert şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kurz, saldırılarıyla onlarca Filistinli çocuk ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in yanında olduğunu vurguladı.

Bosna'daki Sırp entitesinden de İsrail zulmüne destek

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) idari merkezi olan Banja Luka kentindeki başkanlık sarayına da İsrail bayrağı yansıtıldı.

İsrail'e destek mesajı gönderen RS Başkanı Zeljka Cvijanovic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrailli dostlarımızı ülkedeki barışı tesis etme yolunda destekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun yaşadığı Trebinje kentindeki tarihi surlara da İsrail bayrağı yansıtıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye yol açtı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi
İngiltere’de Kovid-19 aşısının 11 bini aşkın can kaybını önlediği tahmin ediliyor
Romanya'da açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor

Benzer haberler

Avusturya ile Sırp entitesindeki devlet binalarında İsrail bayrağına yer verildi

Avusturya ile Sırp entitesindeki devlet binalarında İsrail bayrağına yer verildi