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Bakan Yanık, İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi tarafından yapılan Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Açılış Töreninde konuşuyor.
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Dünya

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ülkenin yeni başbakanı olacak

Avusturya’da eski Başbakan Sebastian Kurz'un siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından koalisyon hükümetinin büyük ortağı merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) genel başkanlığına getirilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkenin yeni başbakanı olacak.

Aşkın Kıyağan   | 03.12.2021
Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ülkenin yeni başbakanı olacak

Viyana

ÖVP Genel Başkanlığı başta olmak üzere tüm siyasi görevlerini bıraktığını açıklayan Kurz'un siyasetten ayrılması, ülke siyasetini hareketlendirirken maliye ve eğitim bakanları istifa ettiklerini, mevcut Başbakan Alexander Schallenberg ise ÖVP'nin yeni genel başkanına başbakanlık görevini devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bu gelişmeler üzerine ÖVP Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanı Nehammer, parti yönetiminin kendisini yeni genel başkan olarak seçtiğini duyurdu.

Nehammer, partinin oy birliği ile aldığı kararla aynı zamanda başbakan adayı da olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştükten sonra başbakanlık görevini devralacağını ifade eden Nehammer, mevcut bakanlar kurulunda da değişikliğe gidileceğini bildirdi.

Kabinede değişiklik

Nehammer, kendisinin başbakan olacağı yeni kabinede, maliye, eğitim, içişleri bakanlarının değişeceğini, mevcut Başbakan Alexander Schallenberg’in yeniden Dışişleri Bakanı olacağını kaydetti.

Kabinede yapılacak değişikliklere ilişkin koalisyon ortağı Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler’le görüştüğünü ve fikir birliği içinde olduklarını belirterek, en kısa sürede Cumhurbaşkanı ile görüşüp çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Kurz'un siyaseti bırakması

Kurz, dün yaptığı açıklamada, 10 yıllık siyasi kariyerine son verdiğini, kısa süre içerisinde başta parti genel başkanlığı olmak üzere bütün görevlerini devredeceğini bildirmişti.

Kurz’un ardından hakkında yolsuzluk davası açılan eski Maliye Bakanı Gernot Blümel ve Eğitim Bakanı Heinz Faßmann da istifa ettiklerini açıklamıştı. Başbakan Schallenberg de başbakanlık koltuğunu ÖVP'nin yeni genel başkanına bırakacağını duyurmuştu.

Avusturya'da 6 Ekim'de savcılığın, aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma gerekçeleriyle başlattığı soruşturma sonrasında, eski başbakan 9 Ekim'de istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kurz'dan boşalan başbakanlık koltuğuna, dönemin Dışişleri Bakanı Schallenberg getirilmişti.

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