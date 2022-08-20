Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,573.30
BTC/USDT
21,154.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Avusturya’da Rus diplomatın Ukrayna’ya yönelik paylaşımı tepkilere yol açtı

Aşkın Kıyağan   | 20.08.2022
Avusturya’da Rus diplomatın Ukrayna’ya yönelik paylaşımı tepkilere yol açtı

Burgenland

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ABD’den ülkesine yapılan silah desteğine ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşıma yönelik "Ukrayna halkına merhamet yok." yorumunda bulunması, Avusturya’da tepkilere yol açtı.

Viyana'daki Ukrayna’nın temsilcileri, Ulyanov’un ifadelerini "soykırım çağrısı" olarak yorumladı.

Bunun üzerine Avusturya Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, Rus diplomat Ulyanov'a tepki gösterdi.

Bakanlık, açıklamada, ifade özgürlüğünden yana olunduğunu ancak "bu tür kışkırtıcı söylemlere de kararlı bir şekilde karşı durduklarını" bildirdi.

Rus diplomat Bakanlığa çağrılacak

Viyana'da yaklaşık 18 aydır süren İran nükleer müzakerelerinde Rusya heyetinin başkanlığını da yapan diplomatın yarın Dışişleri Bakanlığına çağrılacağı da ifade edildi.

Tepkiler sonrasında paylaşımını silen Rus diplomat Ulyanov da ifadelerinin çarpıtıldığını belirterek Zelenskiy’nin ABD’den silah alarak diplomasi yerine savaşı tercih ettiğini bu nedenle halkına merhamet etmediğini anlatmaya çalıştığını savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
İletişim Başkanı Altun'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda “duygulu” paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı

Benzer haberler

Avusturya’da Rus diplomatın Ukrayna’ya yönelik paylaşımı tepkilere yol açtı

Avusturya’da Rus diplomatın Ukrayna’ya yönelik paylaşımı tepkilere yol açtı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda “duygulu” paylaşım

Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus silahları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e getirildi

Rusya Savunma Bakanlığından, 'ABD’li paralı savaşçı' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığından, 'ABD’li paralı savaşçı' açıklaması
Ukrayna: Rus ordusu Donetsk'te saldırı başlattı

Ukrayna: Rus ordusu Donetsk'te saldırı başlattı
Putin, Macron ile Ukrayna meselesini ele aldı

Putin, Macron ile Ukrayna meselesini ele aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet